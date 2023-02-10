Ганц считает действия Бен-Гвира в полиции «сотрясением основ»

В связи с проходящими в Иерусалиме протестами министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызвал командующего центральным округом полиции Дорона Турджемана для объяснений по поводу массовой акции протеста против судебной реформы,

Об этом сообщают Detaly.

Акция протестов прошла в Иерусалиме и привела к столкновениям активистов. Бен-Гвир заявил: «Иерусалимская полиция потеряла контроль над анархистами».

Глава блока «Государственный лагерь», бывший начальник генерального штаба Бени Ганц считает, что вмешательство политиков в профессиональную работу полиции — это «потрясение самых глубоких основ демократии».

Бен-Гвир озвучил, что «самые серьезные инциденты, при которых жгли покрышки у резиденции премьер-министра, перекрыто шоссе № 1, заблокировано движение легкорельсового транспорта проходили, когда рядом находились сотрудники полиции и пограничных войск, но они получили четкие инструкции не требовать соблюдения закона и не противостоять бунтовщикам».

Однако генеральный инспектор полиции Коби Шабтай выступил в поддержку командующего округом Дорона Турджемана, оценив его «выдержку и проявление осмотрительности при обеспечивании безопасности во время протеста».

Ранее Курсор писал, что возле дома Нетаниягу начался протест.