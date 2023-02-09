Возле дома Нетаниягу начался протест

Вечером 9 февраля сотни людей вышли на протест против реформирования судебной системы перед домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

Об этом сообщает Walla.

Полиция уже перекрыла улицу для движения транспорта.

Ранее мы рассказывали, что протесные демонстрации против судебной реформы становятся ежедневными. Журналисты еще несколько дней назад узнали, что в четверг планировалось проведение первой демонстрации у новой резиденции премьер-министра на улице Газа, гле группа Crime Minister возобновляет «движение Бальфур».

Также «Курсор» сообщал, что председатель финансового комитета, депутат Кнессета Моше Гафни (Объединенный иудаизм Торы) прокомментировал правовую реформу. По его словам, «реальность в Израиле такова, что судебная система и Верховный суд обладают слишком большой властью в результате последних 30 лет [судебной активности]. Должен быть баланс, и это то, что пытается сделать судебная реформа. Те, кто сегодня протестуют против этого, также выступают против последнего правительства Нетаниягу».

Также политик прокомментировал присутствие религиозных людей на демонстрациях против реформ. По его словам, это «не имеет значение», потому что религиозные люди тоже «не застрахованы от критики». Также он упомянул, что сейчас средства массовой информации мобилизовались против правых сил.

Помимо этого журналисты писали, что высокопоставленные члены партии Объединенный иудаизм Торы сообщили Нетаниягу, что в случае его отказа от запланированных его партией судебных реформ, они покинут правительства, тем самым лишив его большинства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.