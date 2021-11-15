Гендиректор минздрава прокомментировал арабские разборки у больницы Сорока

Гендиректор минздрава, профессор Нахман Эш отреагировал на инцидент с жестким конфликтом между арабскими кланами на территории больницы Сорока, который завершился стрельбой.

По словам Эша, подобные инциденты переходят все границы.

Об этом гендиректор минздрава сообщил в интервью журналистам радиостанции 103 FM.

«Это – очень сложное событие в целом, особенно в том, что оно произошло в больнице. Представьте себе сотрудников, когда они слышат выстрелы, представьте, что они думают. Это действительно пересекло все границы. Мы давно хотели, чтобы полиция присутствовала в отделениях неотложной помощи. Если бы там был полицейский, возможно, это помогло бы. Охранники больницы не могут справиться с этим инцидентом, это большой инцидент. Они не способны противостоять насилию, как в подобном случае. И именно здесь присутствие полиции могло бы изменить ситуацию», – отметил гендиректор минздрава.

Больницу Сорока также посетил депутат оппозиционной партии Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир.

Политик провел встречу с руководителем аппарата больницы Ами Битоном и замглавы больницы Ярденом Нево.

По словам Нево, никогда в Сороке не происходили столь ожесточенные конфликты.

Бен-Гвир также встретился с находящимися на лечении в больнице пациентами, которые признались, что испытали страх и беспомощность.

Кроме того, один из пациентов-бедуинов подошел к депутату Кнессета, и с болью заявил, что вся вина лежит на суде, который освобождает задержанных.

«Я хочу изменить это. Тем, кто лояльны к государству и любят его, те, кто служат в армии: добро пожаловать! Но те, кто презирает государство, должны сидеть в тюрьме, причем, отбывая там длительный срок. Народ Израиля стыдится правительства, которое не может должным образом бороться с преступностью и терроризмом. Нет порядка, нет управления – и некому навести порядок. Члены правительства «исчезли», вместо того чтобы прийти в больницу и идентифицировать себя с пациентами, которые вчера пережили травму. Они предпочли остаться в своих домах», – заявил Бен-Гвир.

По его словам, силы безопасности не могут ловить террористов, которых потом отпускают в судах.

Курсор уже сообщал, что возле больницы «Сорока» произошла массовая драка, которая переросла в перестрелку.

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