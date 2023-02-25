Генерал запаса назвал «уроки», которые Израиль должен извлечь из войны в Украине

Израильская армия активно мониторит развитие военных событий в Украине и извлекает уроки, как в тактическом, так и в стратегическом плане.

Об этом говорится в статье бывшего командира Корпуса Генштаба в Северном военном округе, генерал-майора запаса Гиршона Ха-Коэна, опубликованной в «Исраэль а-йом».

По словам генерала, важную роль в спасении ситуации в первые недели войны на северном фронте от Киева до Харькова во время российского наступления сыграли резервные части, организация и мотивация которых оказались критически важными. Это вновь подчеркнуло значение резервистского корпуса сухопутных войск Израиля.

Как известно, один из критиков Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ), генерал-майор запаса Ицхак Брик, уже несколько лет поднимает вопрос о состоянии сухопутных войск, в том числе резервных подразделений, которые все реже поднимаются на учения. Брик критикует выделение приоритета продвинутым технологиям в ущерб боеготовности сухопутных войск. Война в Украине продемонстрировала несостоятельность концепции «маленькой умной армии», о которой говорил бывший министр обороны Эхуд Барак. Массовая мобилизация населения, мотивированного на защиту страны, как это было 80 лет назад, может сыграть решающую роль.

«В последние десятилетия Израиль интенсивно занимался продвижением «островков превосходства», но совершенно забросил ресурсы для поддержания количественной массы. Уроки Украины обязывают Израиль немедленно приступить к созданию Национальной гвардии», — отметил Ха-Коэн.

Война в Украине показала, что наличие достаточной массы бронетехники играет ключевую роль в военных действиях. Обе стороны потеряли огромное количество танков и БМП за год, что привело к превращению войны в статическое противостояние, напоминающее Первую мировую. Любая сторона, желающая изменить этот баланс сил, нуждается в сильном бронированном кулаке. Израиль также должен учесть этот урок.

Еще одна угроза, которую следует учитывать, — это массовое использование точного наводящегося оружия, включая дешевые иранские беспилотники, которые нанесли значительный ущерб украинской инфраструктуре. Этот потенциал разрушения может также стать угрозой в случае конфликта на Ближнем Востоке, и ЦАХАЛ должен быть готов к этому.

Гиршон Ха-Коэн также указывает на проблему, которая может возникнуть в случае регионального конфликта в Израиле — запасы артиллерийских и танковых снарядов в США и Европе исчерпаны войной в Украине, а ЦАХАЛ закупал свой арсенал в основном в США в последние годы. В такой ситуации Израиль вынужден вернуться к собственному производству снарядов в сжатые сроки.

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