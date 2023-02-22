Нетаниягу назвал способ, которым можно сдержать агрессию Ирана

Но предложенным им подход становится все более трудным.

На конференции по национальной безопасности в Тель-Авиве премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что реальная военная угроза является наилучшим способом сдерживания ядерных амбиций Ирана.

Об этом пишет «Детали«.

Однако, по словам Нетаниягу, такой подход становится все более трудным по мере того, как время идет.

— Единственное, что надежно остановило страны-изгои от разработки ядерного оружия, – это убедительная военная угроза или военные действия, — заявил Нетаниягу.

По его словам, несмотря на то, что экономические санкции могут быть использованы в сочетании с военной угрозой, они часто не являются достаточным условием. Нетаниягу отметил, что «чем дольше вы ждете, тем труднее это становится».

Он также отметил, что в прошлом Израиль использовал свою военную мощь, чтобы предотвратить ядерные амбиции Ирака и Сирии, включая удар по ядерному реактору в Осираке в 1981 году и предполагаемому ядерному реактору в Сирии в 2007 году.

До этого министр обороны Йоав Галант заявил, что Иран стремится к уничтожению Государства Израиль. По его словам, Иран продает смертоносное оружие 50 странам мира, в том числе — беспилотники, которыми подвергается атакам Украина. Чиновник отметил, что международному сообществу необходимо объединить силы и предпринять срочные и быстрые шаги, чтобы остановить оружейные сделки, которые ведет Иран, и создать эффективный механизм наказания.