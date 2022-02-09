Министерство энергетики продлило на год лицензию на поиск нефти в Араве

Местные жители, поддерживаемые Обществом защиты природы, надеялись, что неспособность компании работать в соответствии с лицензионным графиком поставит крест на этом плане.

Комиссия по нефти Министерства энергетики согласилась продлить на год лицензию на поиск наземной нефти в пустыне Арава на юге Израиля.

Об этом пишет Times Of Israel.

Лицензия на проведение поисковых работ на участке площадью 275 кв. км (106 000 кв. миль) под названием Ая была выдана в 2019 году компаниям Arbel Oil and Gas Exploration и Shafir Engineering and Industry.

Срок его действия истекал в этом месяце.

В августе министр энергетики Карин Эльхаррар объявила о запрете на любые новые наземные работы по поиску нефти.

Единственная действующая лицензия по поиску нефти на суше, принадлежащая компании Shafir Engineering and Industry на месторождение Ахиноам в южной части израильской пустыни Негев, истекает в мае.

Курсор ранее писал, что в Министерстве окружающей среды отреагировали на разлив нефти у берегов Израиля. Министр окружающей среды Зандберг заявила, что планы действий в чрезвычайных ситуациях должны быть подготовлены в кратчайшие сроки, в то время как чиновники пытаются оценить угрозу от «подозрительных пятен» в 20-40 километрах от берега.

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