Генпрокурор планирует пожаловаться Высокому суду на поведение Нетаниягу

Речь идет о нарушении Нетаниягу соглашения о конфликте интересов.

В воскресенье генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара планирует обратиться к Высокому суду по вопросу относительно премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который, по ее словам, нарушает соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в правительственных планах реформирования судебной системы.

Об этом пишет "The Times of Israel".

Бахарав-Миара планирует выступить по этому поводу, поскольку судьи должны рассмотреть петицию, в которой утверждается, что Нетаниягу продолжает нарушать соглашение, которое позволяет ему оставаться на посту, в то время как суд требует его отстранения от должности.

Дело в том, что соглашение о конфликте интересов запрещает Нетаниягу вмешиваться в большинство вопросов, касающихся судебной системы, в том числе речь идет о законодательных изменениях, которые продвигает его правительство. Министерство юстиции пока еще не сформулировало план действий в отношении предполагаемого нарушения премьером соглашения, а вот Бахарав-Миара намерена добиваться его отстранения от должности.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу может лишиться должности премьер-министра до конца сентября. Он особенно беспокоится о предстоящих слушаниях в БАГАЦ, запланированных на 28 сентября.

Также мы сообщали, что Нетаниягу дал экстренный указ в связи с землетрясением в Марокко. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили, что он «поручил всем министерствам и силам оказывать марокканскому народу столько помощи, сколько необходимо, включая подготовку к отправке делегации помощи в регион».