Генпрокурора просят расследовать сделку Ликуда по свержению Беннета

Сообщается, что «Ликуд» пообещал Ниру Орбаху место в партийном списке и кабинете министров, если он проголосует за роспуск Кнессета.

Накануне две наблюдательные группы обратились к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара с просьбой выяснить, заключил ли «Ликуд» юридическое соглашение с депутатом от «Ямина» Ниром Орбахом, который покинул коалицию.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В среду вечером 12-й канал сообщил, что «Ликуд» пообещал Орбаху зарезервированное место в партийном списке и кабинете министров в правительстве, возглавляемом «Ликудом», если он проголосует за роспуск Кнессета и свержение премьер-министра Нафтали Беннета.

Движение за качественное правительство написало Бахарав-Миара, что закон запрещает такие соглашения до 90 дней до объявленных выборов. Группа написала генеральному прокурору, что «Ликуд» совершил преступление, заключив соглашения как с Орбахом, так и с бывшей председателем коалиции Идит Сильман.

«Это грубый случай попрания предписаний закона. Требуется немедленное уголовное расследование в отношении всех причастных к этому делу», — написали юристы движения.

Закон был изменен в 1991 году после печально известного «маневра», в ходе которого тогдашний министр иностранных дел Шимон Перес попытался свергнуть тогдашнего премьер-министра Ицхака Рабина и их правительство национального единства.

Левая группа «Даркену»попросила Бахарава-Миара разъяснить, что такие соглашения являются незаконными, даже если они заключены в рамках неофициальной сделки рукопожатия, и провести расследование в отношении главы «Ликуда», лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

«Коррупция неприемлема, и сотрудники правоохранительных органов должны обеспечить, чтобы человек, которому предъявлены обвинения по трем делам, не продолжал развращать общественную сферу незаконными предложениями членам Кнессета выйти из коалиции ради будущей работы», — заявил генеральный директор «Даркену» Яир Яя Финк.

Ранее Курсор писал, что лидер РААМ заявил, что, возможно, пришло время объявить досрочные выборы. Депутат Кнессета Мансур Аббас, лидер РААМ, намекнул, что коалиция, возможно, достигла конца пути чуть более чем через год после того, как премьер-министр Нафтали Беннет собрал коалицию из правых и левых партий и привел к присяге правительство.

Курсор также сообщал, что Мерав Бен-Ари заявила, что Израиль идет к новым выборам. «Я очень люблю этот Кнессет, свою работу и правительство. Я оптимистичный человек, всегда верила в правительство, но теперь думаю, что будут выборы», — заявила Бен-Ари.

СМИ: Беннет обсудил возможность создания правительства с Нетаниягу. В СМИ появилась информация о том, что якобы лидер партии Ямина ведет переговоры с партией Ликуд о возможном создании нового правительства без выборов.

Также сообщалось, что Моше Гафни выступил посредником в переговорах Орбаха с Ликудом. Депутат-харедим Моше Гафни выступает посредником в переговорах между депутатом Кнессета Ниром Орбахом и партией Ликуд и готов лично гарантировать обязательства, которые оппозиционная партия обязуется выполнить.

Напомним, что Нетаниягу призывает Орбаха покинуть коалицию.