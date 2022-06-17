Лидер РААМ: Возможно, пришло время объявить досрочные выборы

Мансур Аббас заявил, что партнерство между его арабской партией и еврейскими партиями «является длительным процессом, и если мы добьемся успеха, мы сможем выйти из выборов такими же сильными».

Депутат Кнессета Мансур Аббас, лидер РААМ, намекнул, что коалиция, возможно, достигла конца пути чуть более чем через год после того, как премьер-министр Нафтали Беннет собрал коалицию из правых и левых партий и привел к присяге правительство.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Аббас сказал, что недавняя борьба между депутатами коалиции по различным политическим вопросам, которая привела к тому, что некоторые члены коалиции встали на сторону оппозиции по определенным вопросам или воздержались при голосовании, «может означать, что коалиции пора объявить досрочные выборы, которые принесут нас обратно на то же место».

Аббас сказал, что партнерство между его арабской партией и еврейскими партиями «является длительным процессом, и если мы добьемся успеха, мы сможем вернуться после выборов такими же сильными», но признал, что внутренние ссоры могут привести к краху правительства и, в конечном итоге, считается неудачным экспериментом арабо-еврейского политического сотрудничества.

Он сказал, что его партия была готова пойти на компромисс со своей идеологической позицией, чтобы сохранить целостность коалиции, и что «с самого начала я никогда не пытался заняться всем, что нужно было решить», по сути повторяя позицию Беннета о том, что широкие идеологические спектр партий не собирался вносить серьезные изменения по насущным вопросам.

Аббас сказал, что он был сосредоточен на вещах, которые можно было бы считать «жизнью и смертью», таких как рост преступности в арабских общинах.

Ранее Курсор писал, что Мерав Бен-Ари заявила, что Израиль идет к новым выборам. «Я очень люблю этот Кнессет, свою работу и правительство. Я оптимистичный человек, всегда верила в правительство, но теперь думаю, что будут выборы», — заявила Бен-Ари.

СМИ: Беннет обсудил возможность создания правительства с Нетаниягу. В СМИ появилась информация о том, что якобы лидер партии Ямина ведет переговоры с партией Ликуд о возможном создании нового правительства без выборов.

Также сообщалось, что Моше Гафни выступил посредником в переговорах Орбаха с Ликудом. Депутат-харедим Моше Гафни выступает посредником в переговорах между депутатом Кнессета Ниром Орбахом и партией Ликуд и готов лично гарантировать обязательства, которые оппозиционная партия обязуется выполнить.

Напомним, что Нетаниягу призывает Орбаха покинуть коалицию.