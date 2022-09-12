Германия купит у Израиля систему противоракетной обороны Arrow 3 — СМИ

Берлин предпочел израильскую систему американской THAAD. Этот шаг вызван решением Германии усилить свою оборону после российского вторжения в Украину.

Германия приняла предварительное решение о покупке израильской системы противоракетной обороны.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на информированные источники издания Bloomberg.

Отмечается, что о будущей сделке упоминули как канцлер Германии Олаф Шольц, так и премьер-министр Израиля Яир Лапид, которые встретились сегодня в Берлине.

«Германия предпочла израильскую систему американской системе THAAD компании Lockheed Martin. Этот шаг вызван решением Германии усилить свою оборону после российского вторжения в Украину», — говорится в материале.

По словам Шольца, Германия очень заинтересована в сотрудничестве с Израилем, в том числе в области противовоздушной обороны, где «у Израиля есть очень эффективный продукт с системой Arrow 3».

«Израиль будет играть роль в создании новых сил обороны Германии. … Демократии должны быть «желающими и способными» защищать себя. Иногда свободу нужно защищать силой», — сказал, в свою очередь, Лапид.

Также отмечается, что сделка по Arrow 3 обойдется примерно в 2 миллиарда евро.

Как сообщал Курсор, в апреле Германия получила одобрение от Израиля и США на закупку системы противоракетной обороны Arrow-3. Это будет первый случай, когда Arrow 3, одна из самых передовых систем ПВО Израиля, будет продана другой стране.