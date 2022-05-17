Герой дня: израильтянин в Самарии сорвал террористический флаг

Палестинские арабы утром вывесили на столбе в Хувара террористический флаг. А уже через час израильтяне не побоялись скопления экстремистов в этом районе и сорвали флаг.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

В Хуваре отмечались теракты, в том числе с применением оружия, а также попытки линчевания израильтян, поскольку здесь проживают арабские террористы.

Тем смелее поступок молодых людей, один из которых сорвал флаг, а другой снимал это на видео.

«Курсор» передавал, что ЦАХАЛ сбил беспилотник Хизбаллы на границе с Ливаном. Армия обороны Израиля сбила беспилотник Хизбаллы, который пересек территорию Ливана и направлялся в сторону Израиля. Сообщается, что он управлялся с ливанской территории.

Мы сообщали ранее, что Беннет посетил Самарию и сообщил о новых арестах ЦАХАЛа. Стоит отметить, что в поселении Элькана на улицах прошли митинги протестующих, которые выступили против визита премьер-министра в Самарию.

Также сегодня полиция сообщила о попытке ножевого теракта в Самарии. Напавший с ножом на полицейских в Самарии арабский экстремист был обезврежен. Полиции пришлось оказать ему первую помощь на месте.