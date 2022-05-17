ЦАХАЛ сбил беспилотник Хизбаллы на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля сбила беспилотник Хизбаллы, который пересек территорию Ливана и направлялся в сторону Израиля. Сообщается, что он управлялся с ливанской территории.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в понедельник Армия обороны Израиля сбила малоразмерный беспилотник, принадлежащий Хизбалле, вдоль ливанской границы.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Мультикоптером, скорее всего, управляли с ливанской территории.

Беспилотник отслеживался на протяжении всего инцидента с момента его приближения.

Ранее Курсор писал, что Хизбалла проиграла на выборах в Ливане, но остается угрозой для Израиля.

Кроме того, мы писали, что на ливанской границе военные обратили внимание на две подозрительные фигуры, двигавшихся к пограничному заграждению. По информации пресс-службы ЦАХАЛа, с ливанской стороны была переброшена сумка с оружием. С израильской территории подъехал автомобиль с тремя пассажирами, которые подобрали сумку и попытались скрыться.

Кроме того, генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла предостерег Израиль от продолжения «агрессии против иранского присутствия в регионе», заявив, что Иран может «нанести прямой удар по Израилю».