ЦАХАЛ сбил беспилотник Хизбаллы на границе с Ливаном

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в понедельник Армия обороны Израиля сбила малоразмерный беспилотник, принадлежащий Хизбалле, вдоль ливанской границы.
Об этом передает The Jerusalem Post.
Мультикоптером, скорее всего, управляли с ливанской территории.
Беспилотник отслеживался на протяжении всего инцидента с момента его приближения.
Ранее Курсор писал, что Хизбалла проиграла на выборах в Ливане, но остается угрозой для Израиля.
Кроме того, мы писали, что на ливанской границе военные обратили внимание на две подозрительные фигуры, двигавшихся к пограничному заграждению. По информации пресс-службы ЦАХАЛа, с ливанской стороны была переброшена сумка с оружием. С израильской территории подъехал автомобиль с тремя пассажирами, которые подобрали сумку и попытались скрыться.
Кроме того, генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла предостерег Израиль от продолжения «агрессии против иранского присутствия в регионе», заявив, что Иран может «нанести прямой удар по Израилю».