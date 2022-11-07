Американский еврейский комитет призвал Amazon удалить антисемитский фильм

По состоянию на 6 ноября фильм и книга «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» все еще были доступны в интернет-магазине.

Американский еврейский комитет (AJC) раскритиковал Amazon за то, что он не удалил антисемитские фильмы и книги, которые поднялись на вершину списков продаж.

Об этом сообщает Israel National News.

В частности, AJC призвал Amazon удалить антисемитскую книгу и фильм, которыми поделился в социальных сетях баскетболист, звезда НБА Кайри Ирвинг.

AJC также запустила онлайн-петицию, «призывая к скорейшему удалению фильма и книги» интернет-магазином, указав, что «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» приобрел известность после того, как игрок Brooklyn Nets Ирвинг поделился в социальных сетях ссылкой на это на сайте Amazon.

На прошлой неделе Ирвинг извинился после того, как был дисквалифицирован клубом.

«Эффективная борьба с антисемитизмом требует от корпоративных лидеров понимания того, что такое антисемитизм, и принятия решительных мер для борьбы с ним. На фоне разногласий, связанных с тем, что Кайри Ирвинг поделилась фильмом, наполненным антисемитскими клише и отрицанием Холокоста, крайне важно, чтобы Amazon действовала быстро и удалила этот … материал», — заявил генеральный директор AJC Тед Дойч.

AJC отметил, что по состоянию на 6 ноября фильм и книга все еще были доступны на Amazon для аренды и покупки. Они также отметили, что это бестселлер номер один в категории «Религия и духовность» Amazon и бестселлер номер два в категории «Этнические исследования» интернет-магазина.

Как сообщал Курсор, еврейские группы США отреагировали на результаты выборов в Израиле.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет одобрил предложение принять рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста.