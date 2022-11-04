Еврейские группы США отреагировали на результаты выборов в Израиле

Когда уже в среду стали более ясными результаты всеобщих выборов в Израиле, американские еврейские организации выступили с рядом реакций. Некоторые продолжили идею, последовательно распространяемую основными американскими евреями, о том, что израильскую демократию нужно прославлять, уважать результаты и что американо-израильские отношения останутся крепкими независимо от результатов. Другие, тем не менее, начали бить тревогу по поводу влияния, которое правительство, включающее крайне правых, может оказать на связи с диаспорой.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Еврейские федерации Северной Америки уважают и приветствуют динамичный демократический процесс Израиля, который позволяет всем израильтянам иметь право голоса и голосовать при формировании своего правительства. Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством, выбранным израильским народом, как всегда, чтобы поддерживать евреев во всем мире и укреплять отношения между Израилем, североамериканской еврейской общиной и лидерами нашего правительства», — говорится в заявлении JFNA.

В кратком заявлении организации «B’nai B’rith International» говорится, что «Израиль с гордостью демонстрирует, что значит быть заинтересованной, основанной на участии демократией», и что организация с нетерпением ждет возможности работать со следующим правительством над «вопросами, имеющими решающее значение для будущего мирового еврейства и еврейского государства».

Американский еврейский комитет, восхваляя «яркую демократию» Израиля и широкий политический спектр, отметил, что для него и «для многих евреев в Америке, Израиле и во всем мире прошлые заявления некоторых потенциальных членов правящей коалиции вызывают серьезную обеспокоенность по поводу вопросы, которым мы уделяем приоритетное внимание: плюрализм, инклюзивность и расширение возможностей для мира и нормализации». AJC, который теперь возглавляет бывший конгрессмен-демократ Тед Дойч, заявил, что будет работать с любой правящей коалицией, которая «привержена продвижению демократии, интеграции и мира, а также борьбе с попытками подорвать эти ценности».

В заявлении AJC упоминаются глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич и его заместитель Итамар Бен-Гвир, которым гарантированы высокие министерские роли, если лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу сформирует правительство, что, по-видимому, вероятно, на основе результатов текущих выборов. Критики Смотрича и Бен-Гвира говорят, что их прошлые подстрекательские заявления в отношении арабов и других групп меньшинств могут бросить вызов «общим интересам и ценностям», которые часто рекламируются американскими евреями и правительством США, ссылаясь на их прочные отношения с Израилем.

AJC под руководством тогдашнего генерального директора Дэвида Харриса предостерегал против Бен-Гвира во время выборов 2019 года, когда Нетаниягу выступил посредником в соглашении об облегчении вступления Бен-Гвира в Кнессет. В ходе этой кампании AJC хранил молчание по этому поводу, заявляя, что не хочет вмешиваться в избирательный процесс.

Демократическое большинство Израиля, возглавляемое Марком Меллманом, социологом премьер-министра Израиля Яира Лапида, заявило в своем заявлении, что оно «исполнено уважения и восхищения крепкой демократией Израиля», но в то же время «глубоко обеспокоено тем фактом, что антидемократическая и экстремистская партия во главе с каханистом Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем получит большее влияние в Кнессете».

В сообщении DMFI утверждалось, что «большинство израильтян считают взгляды [Смотрича и Бен-Гвира] отвратительными, поскольку они противоречат основополагающим принципам страны и общим ценностям, лежащим в основе американо-израильских отношений».

AIPAC, который также выступал против Бен-Гвира в 2019 году, в среду хранил молчание по этому поводу. В своем заявлении говорится: «Очевидно, что в Кнессет, как и в Конгресс США, войдут лидеры самых разных политических, идеологических, экономических, расовых и религиозных взглядов и взглядов». В пресс-релизе добавлено, что «еврейское государство — это сильная демократия, которая разделяет интересы и ценности Америки. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с администрацией США, демократами и республиканцами в Конгрессе для укрепления американо-израильских отношений».

Сионистская организация Америки, одна из самых правых американских еврейских групп, выступила с заявлением, в котором поздравила Нетаниягу и «весь просионистский блок». ZOA упрекнула американских и израильских левых за то, что они «ложно назвали Партию религиозного сионизма «экстремистской», отметив сдержанность Бен-Гвира в отношении прошлых замечаний и стремление администрации США работать с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который поддерживал террористов и сделал ряд расистских комментариев о евреях.

С другой стороны, Союз реформистского иудаизма заявил, что он «глубоко обеспокоен» вероятным восхождением Смотрича и Бен-Гвира в кабинет, а также риском, который повлечет за собой демократию в Израиле. URJ критиковал этих двоих во время предвыборной кампании, и в заявлении, сделанном в среду, говорилось: «Их платформы и прошлые действия указывают на то, что они ограничат полномочия Верховного суда Израиля и ущемят права израильских арабов, палестинцев, членов сообщества ЛГБТК+ и многих сегменты евреев, не являющихся православными».

Джереми Бен-Ами, глава левого лобби J Street, которое занимается израильскими делами, назвал результаты выборов «глубоко тревожными для всех, кому не безразличен Израиль и либеральная демократия во всем мире». Бен-Ами писал, что «вероятное формирование ультраправого правительства Нетаниягу должно вызвать момент серьезной расплаты для всех американцев, которых волнует характер американо-израильских отношений и справедливое, равноправное и демократическое будущее как для израильтян, так и для палестинцев».

Организация «Американцы за мир сейчас» выступила с самой агрессивной реакцией на результаты выборов, заявив, что «не будут встречаться с Бен-Гвиром. Мы не будем встречаться со Смотричем. Мы не будем встречаться с представителями правительства, в котором они служат. Мы говорим это громко и ясно, потому что сейчас не время делать вид, что все в порядке и с этим правительством все будет в порядке».

Примечательно, что Конференция президентов крупных американских еврейских организаций в среду не выступила с комментариями. Когда во вторник вечером были опубликованы экзитполы, Уильям Дарофф, генеральный директор Конференции президентов, сказал: «Мы будем работать с Нетаниягу. Американское правительство будет работать с ним. Но я думаю, что это только начало процесса, и мы посмотрим, что из этого получится».

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Мировые лидеры поздравляют Нетаниягу с победой на выборах. После победы Биньямина Нетаньяху на выборах мировые лидеры поздравили его в социальных сетях, подтвердив свое сотрудничество с его правительством.

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