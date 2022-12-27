Герцог отправил письмо в Марокко: что в нем сказано

На фоне нормализации отношений между Израилем и Марокко президент Ицхак Герцог отправил письмо правителю Марокко Мухаммеду VI, в котором благодарит королевство за многолетнюю защиту евреев.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В письме, отправленном 22 декабря королю Мохаммеду VI, подчеркивается убежище, предоставленное евреям во время Холокоста Мухаммедом V, «которого помнят как защитника и опекуна евреев в его царстве».

Герцог также отдает дань уважения отцу Мухаммеда VI, Хасану II, «который сыграл решающую роль в создании основ мира, на которых сейчас держится наше будущее».

«Именно во время вашего правления еврейский характер Марокко был признан конституцией королевства, еврейские общинные учреждения по всей стране — от синагог до кладбищ — были отремонтированы; и что отрицание Холокоста было осуждено вашими собственными заявлениями, в которых «окончательное решение» названо «одной из самых трагических глав современной истории», ‒ сказано в письме.

Текст послания согласован с МИД и Яд ва-Шем.

«Курсор» сообщал, что Герцог рассказал, что его «очень беспокоит».