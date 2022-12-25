Герцог рассказал, что его «очень беспокоит»

Президент Ицхак Герцог высказался о заявлениях членов «Религиозного сионизма», всколыхнувших израильское общество в последнее время.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Ситуация, в которой граждане Израиля ощущают угрозу своей идентичности или вере, подрывает основные демократические и моральные ценности государства Израиль. Расистские заявления, звучавшие в последние дни против ЛГБТ-сообщества и вообще против разных секторов и общественности, меня очень волнуют и беспокоят», – сказано в заявлении.

По словам Герцога, в Израиле будут поддерживать полное равенство социальных и политических прав для всех своих граждан, на что не будет влиять религия, раса или пол. Он добавил, что так сказано в Декларации независимости, а потому нужно поддерживать «это любой ценой и без компромиссов». Президент утверждает, что, нарушая эти ценности, возникает угроза «для нашей жизни и существования как народа и страны».

Напоследок Герцог осудил все заявления, являющиеся основанием для исключения, или любые явления, допускающие дискриминацию. Он утверждает, что будет всячески действовать для того, чтобы разные части и слои общества не страдали.

Речь идет о том, что сразу несколько депутатов «Религиозного сионизма» сделали ряд заявлений, за которые их обвинили в пропаганде расовой дискриминации. Так, Симха Ротман сказал, что не намерен возражать внесению поправки в закон, который запрещает предприятиям дискриминацию по расовому признаку. Также Орит Струк заявила о необходимости изменения трех статей закона о запрете дискриминации.

На фоне этого Нетаниягу отрекся от некоторых коалиционных обязательств по дискриминации, а после добавил, что Израиль предоставит всем равные услуги.

Ранее в Ликуд заявили, что закон, запрещающий расистам участвовать в выборах, будет пересмотрен.

«Курсор» сообщал, что Яир Нетаниягу намекнул на казнь чиновников, связанных с делом его отца.