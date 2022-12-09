Герцог ответил на просьбу Нетаниягу о продлении мандата

«Я хотел бы повторить свой призыв, что правительство, которое будет создано, должно действовать на благо всей общественности в Израиле», — подчеркнул президент.

Президент Ицхак Герцог принял решение о продлении мандата Нетаниягу на формирование правительства на 10 дней.

Об этом заявил президент в пятницу, 9 декабря.

В официальном письме он указал, что удовлетворяет просьбу Ликуда и что «целью Основного закона о правительстве является создание такого правительства, которое завоюет доверие Кнессета, и как можно скорее».

Президент написал: «После того, как вы представили мне необходимость продления срока для формирования правительства — и для того, чтобы действовать в соответствии с целью закона, я решил, в силу полномочий, данных мне согласно разделу 8 Основного закона: продлить срок, данный вам для выполнения роли по формированию правительства, на 10 дней, до среды, 21 декабря 2022 года».

Герцог также добавил, обращаясь к Нетаниягу: «Когда вы выразили свое согласие на формирование правительства в резиденции президента, вы сказали, что сформируете правительство, которое будет работать на благо всего народа. Это сложные дни для израильского общества, когда споры по фундаментальным вопросам угрожают разорвать друг от друга и разжечь беспричинное насилие и ненависть.

Поэтому в духе ваших заявлений я хотел бы повторить свой призыв, сделанный в день приведения Кнессета к присяге, о том, что правительство, которое будет создано, должно действовать на благо всей общественности в Израиле и что формируемая коалиция будет соблюдать уважительный и ответственный диалог между властями: исполнительной, законодательной и судебной властью, чтобы обеспечить целостность Государства Израиль в духе Декларации независимости и поддерживать прочные отношения с еврейским народ в диаспоре».

Курсор сообщал, что Ликуд попросил президента Герцога о продлении мандата.

Напомним, ранее Курсор информировал о заявлении Лапида, что Нетаниягу слаб и его шантажируют более решительные партнеры.