Лапид: Нетаниягу слаб и его шантажируют более решительные партнеры

Уходящий премьер-министр Яир Лапид в пятницу раскритиковал предполагаемое новое правительство, назвав его «безумным», а его лидера, назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, «слабым».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Резкие комментарии прозвучали из-за того, что Нетаниягу, по-видимому, закрылся в правительстве, и на фоне продолжающейся критики со стороны его политических соперников, которые обвиняют его в дележе ключевых агентств для своих правых религиозных союзников, в то время как переговоры ведутся с ослабленной позиции из-за продолжающегося судебного разбирательства по делу о коррупции.

«Какова цель правительства? Правительство — это орган, который должен управлять нашей жизнью, наводить порядок, расставлять приоритеты. Реальность постоянно меняется, поэтому от правительства ждут создания стабильности, балансирования между разными силами — здравоохранением и экономикой, безопасностью и внешней политикой, краткосрочной и долгосрочной перспективой», — написал Лапид в своем посте в Facebook.«

«Это сложные и важные задачи, и баланс между ними имеет решающее значение. Система, естественно, подвержена возмущениям. Премьер-министр и его министры несут ответственность за его стабилизацию, за то, чтобы он работал на благо граждан», — добавил политик.

Уходящий премьер-министр заявил, что ожидаемое правительство Нетаниягу не сможет выполнить эти требования: «Это правительство безумно. Это трудно сказать, но по-другому это не описать. Нетаниягу слаб, и его шантажируют более молодые и решительные партнеры. Они создают неуправляемую структуру, правительство, неспособное управлять».

Лапид имел в виду коалиционные соглашения, в соответствии с которыми, среди прочего, депутат-экстремист Итамар Бен-Гвир будет назначен министром национальной безопасности с расширенным портфелем, который охватывает национальную полицию и подразделение пограничной полиции в Иудее и Самарии. Лидер Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич должен стать министром финансов, наделенным далеко идущими полномочиями в отношении гражданской политики в иудее и САмарии. А Ави Маоз из партии Ноам передал руководство многими образовательными программами. В своем посте Лапид заявил, что фактическими последствиями указанных назначений будет роспуск министерств обороны и образования.

«Ликуд стал младшим партнером в собственном правительстве. Нетаниягу находится на пике своей слабости, а экстремисты доводят систему до невообразимых пределов. Они делают все как можно быстрее, пытаясь нормализовать безумие, заставить нас привыкнуть к нему», — написал он.

Лапид пообещал продолжать борьбу с новым правительством: «Мы будем на мостах, на перекрестках и на улицах. Мы будем защищать суды, Армию обороны Израиля и школы. Мы боремся за нашу страну и не собираемся сдаваться».