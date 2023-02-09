Герцог помиловал пятерых военнослужащих, осужденных за избиение палестинцев

Президент Ицхак Герцог подписал указ, которым снял судимость с пятерых военнослужащих батальона «Нецах Иегуда». Их осудили за избиение палестинцев, подозреваемых в содействии террористу.

Об этом сообщает «12 канал«.

Как отмечено в сообщении, скандал произошел четыре года назад. В материалах дела говорится, что военнослужащие связали подозреваемым руки и глаза, после чего начали их избивать. На предоставленной суду видеозаписи было зафиксирован момент жестокого избиения палестинцев. Видео снимали сами же бойцы.

Спустя два года после произошедшего Министерство обороны и военная прокуратура рекомендовали президенту предоставить амнистию военнослужащим. Однако, накануне подписания данного указа президентом, пострадавшие подали иск в суд, требуя компенсацию от обидчиков. В результате нового судебного процесса амнистия была отложена.

Изучив все материалы дела, суд удовлетворил иск пострадавших и обязал военнослужащих выплатить им компенсацию в четверть миллиона шекелей. Из них — две трети суммы внес ЦАХАЛ, а остальную часть компенсации возложили на бойцов. Собрав необходимую сумму, осужденные снова направили обращение к президенту. В нем бойцы просили Герцога о помиловании. Один из военнослужащих заявил, что мог бы занимать должность в Министерстве обороны, охранном предприятии или хайтеке, но из-за судимости он вынужден работать на стройке. Со второй попытки глава государства таки подписал указ об амнистии всех пятерых военнослужащих.

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