Скандал в ЦАХАЛе: солдаты избили подполковника

Серьезный инцидент с применением насилия произошел на блокпосту возле Кирьят-Арбы в Хевроне. Между заместителем командира бригады Иегуда, офицером полиции и солдатами 51-го батальона, дежурившими на заставе, произошел конфликт.

Об этом сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, предварительное расследование показало, что солдаты избивали офицера в звании подполковника ногами и кулаками.

По информации СМИ, офицер связи бригады Иегуда позвонил заместителю командира 51-го батальона. В ответ командир дал указание не приводить офицера на посты батальона.

«Когда офицер вместе с комендантом прибыл на заставу под Кирьят-Арбой, один из боевиков преградил им вход, и на месте завязался ожесточенный бой», — сообщают СМИ.

В ЦАХАЛе уже заявили, что проведут расследование инцидента.

קטטה אלימה פרצה היום בין לוחמים בגדוד 51 של גולני לבין סמח»ט יהודה. הרקע: סמג»ד 51 הנחה את הלוחמים לא להכניס את קצין הקשר החטיבתי למוצב לאחר שכינה אותו «גולנצ’יק ערס». כשניסה להכנס עם קצין הקשר החל העימות. בצה»ל מתחקרים את הגנון הזה pic.twitter.com/Cfxxz6JTrH — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) January 30, 2023

Как сообщал Курсор, у большинства боевых солдат высокий социально-экономический статус. По данным ЦАХАЛа, примерно 60% израильтян с более высоким социально-экономическим статусом зачисляются на боевые должности, когда становятся достаточно взрослыми для военной службы.

«Согласно социально-экономическому анализу тех, кто служит в Армии обороны Израиля, установлено, что по мере повышения социально-экономического статуса растет и процент военнослужащих, проходящих боевую службу», — заявили в АОИ.

Ранее мы рассказывали, что израильским солдатам, находящимся на срочной службе в ЦАХАЛ, предоставили право на бесплатный проезд даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта. До этого такая возможность была доступна лиши в том случае, если солдат был в армейской форме. Чтобы бесплатно проехаться солдату нужно иметь при себе удостоверение солдата «хогер».

Курсор также писал, что, по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны, в случае сохранения нынешних демографических тенденций уже к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.