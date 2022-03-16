Герцог посетит церемонию в честь годовщины теракта в Тулузе во Франции

По приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона, президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог отправятся с визитом в воскресенье, 20 марта во Францию.

Во время своего визита президент и первая леди вместе с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон примут участие в церемонии, посвященной десятилетию теракта в еврейской школе в Тулузе.

В воскресенье утром Ицхак Герцог вылетит во Францию, где начнет свой визит с дипломатической встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого президент и первая леди отправятся вместе с президентом Франции и первой леди на их самолете из Парижа в Тулузу на церемонию, посвященную десятилетию терактов в Тулузе и Монтобане.

В результате этих нападений погибли семь человек, в том числе четверо в школе Ор Тора в Тулузе: 30-летний раввин Джонатан Сандлер и его сыновья 6-летний Арье и 3-летний Габриэль, а также 8-летний Мириам Монсонего.

Церемония пройдет в Тулузе с участием лидеров еврейской общины, руководителями еврейских организаций во Франции, также на мероприятии будут присутствовать бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, бывшие премьер-министры Франции, а также местные лидеры и представители еврейской общины.

Вечером президент Герцог и первая леди будут гостями президента Эммануэля Макрона и первой леди Франции, которые примут их на ужин в Елисейском дворце.

«Курсор» писал ранее, что Ицхак Герцог посетил медицинский центр Шаарей Цедек и поздравил детей с праздником Пурим.