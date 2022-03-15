Ицхак Герцог посетил медицинский центр Шаарей Цедек и поздравил детей с праздником Пурим

В духе праздника Герцоги надели белые больничные халаты и притворились врачами. Пара вручила подарки детям, поздравив их с праздником.

В этом году погода помешала традиционным уличным парадам и ряду других мероприятий, но во вторник утром в педиатрическом отделении Медицинского центра Шааре Цедек в Иерусалиме царил ажиотаж, когда стало известно, что президент Ицхак Герцог и его жена Михал приедут, чтобы поздравить детей с праздником.

В Пурим принято дарить съедобные подарки, и Герцоги пришли с подарочными пакетами, наполненными разнообразными сладостями, которые с радостью принимали младшие пациенты.

В духе праздника Герцоги надели белые больничные халаты и притворились врачами. Жвачки, которые они вручали детям, были «лекарствами», которые они прописывали.

Пообщавшись с детьми и раздав все подарки, Герцоги встретились и сотрудниками больницы по борьбе с коронавирусом. Различные члены команд поделились своим опытом за последние два года и рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись.

«Мультикультурализм в этой больнице указывает на то, что все были созданы по образу Божьему», — сказал Герцог. «Мы видим это здесь, в больничных палатах. Люди очень ценят то, что вы делаете, и понимают, что вы действительно спасаете жизни».

Президент также поздравил больницу со 120-летием. «Вы служите не только Иерусалиму, но и всему Израилю», — сказал он.

«Курсор» писал, что в сети показали самый забавный костюм на Пурим.