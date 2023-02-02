Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ

Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Об этом сообщает 12-й канал.

Утверждается, что в последние дни Герцог предпринимал усилия по проведению переговоров между правительством и противниками правовой реформы, которую оно продвигает, и даже составил план переговоров по урегулированию правового кризиса. Президент обратился к сторонам и предложил схему переговоров, включающую несколько условий, а именно:

Заморозка законодательства на 14 дней

Переговоры без предварительных условий в Доме президента

Переговоры согласованной командой или комитетом

Если переговоры не увенчаются успехом – законодательство будет обновлено, а если удастся – согласованный закон будет поставлен на голосование

Логика предложения состоит в том, что если усилия пойдут хорошо, то можно будет провести реформу в «духе договоренностей» и на голосование будет вынесен согласованный закон, а если переговоры не увенчаются успехом, то действующее законодательство может продолжаться.

«Президент страны много недель работал над предотвращением исторического конституционного кризиса и сдерживанием углубления раскола в стране. Дом президента в настоящее время используется как диалоговый центр, который успешен в сохранении доверия сторон как защищенное убежище для дискуссий в разгар спора при сохранении усмотрения участников», – рассказали в пресс-службе Герцога.

В Доме Президента в течение последних нескольких недель проводились встречи со всеми сторонами, в том числе с научно-исследовательскими институтами и различными организациями с целью налаживания переговорного механизм, который позволит выйти из кризиса, придерживаясь основных ценностей Государства Израиль как еврейского и демократического государства и сохраняя единство народа.

Журналисты пишут, что источники, близкие к министру юстиции, заявили, что не согласны замораживать законодательство.

«Мы всегда готовы к переговорам, но пока никто не поднял перчатку с другой стороны», – передает их слова издание.

Ранее «Курсор» сообщал, что министр иностранных дел Коэн посетил Судан.