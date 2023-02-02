Министр иностранных дел Коэн посетил Судан: подробности

20:14, Сегодня
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Фото: Flash90

Офис чиновника назвал поездку «историческим дипломатическим визитом».

Власть Судана подтвердила, что 2 февраля израильская делегация во главе с министром иностранных дел Эли Коэном посетила Хартум и встретилась с военачальником Судана Абдель Фаттахом аль-Бураном.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Пара обсудила «пути установления плодотворных отношений» между двумя странами и «перспективы сотрудничества» в области безопасности, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, водоснабжения и образования. Коэн должен был приземлиться в Израиле позже вечером и провести пресс-конференцию по поводу поездки, которую его офис назвал «историческим дипломатическим визитом».

В 2020 году Израиль и Судан договорились предпринять шаги по нормализации отношений после таких соглашений с ОАЭ, Бахрейном и Марокко в рамках Соглашений Авраама, но с тех пор Иерусалим и Хартум изо всех сил пытались завершить какую-либо сделку.

Поездка Коэна в Судан состоялась через день после того, как израильский чиновник сообщил журналистам что американские дипломаты в регионе вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном проинформировали израильских коллег о том, что Судан готов завершить соглашение о присоединении к Соглашениям Авраама. Чиновник сказал, что в последние недели по настоянию США проводились встречи между суданскими и израильскими официальными лицами, что подготовило почву для возобновления сделки.

Первоначально Судан объявил, что готов присоединиться к соглашениям Авраама в рамках сделки, которая также предназначалась для того, чтобы обезопасить испытывающую финансовые трудности страну с помощью США и исключить ее из черного списка терроризма, спонсируемого Вашингтоном. Однако Хартум так и не подписал полные соглашения из-за разногласий между военным и гражданским руководством страны по поводу нормализации отношений с Израилем.

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