Министр иностранных дел Коэн посетил Судан: подробности

Власть Судана подтвердила, что 2 февраля израильская делегация во главе с министром иностранных дел Эли Коэном посетила Хартум и встретилась с военачальником Судана Абдель Фаттахом аль-Бураном.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Пара обсудила «пути установления плодотворных отношений» между двумя странами и «перспективы сотрудничества» в области безопасности, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, водоснабжения и образования. Коэн должен был приземлиться в Израиле позже вечером и провести пресс-конференцию по поводу поездки, которую его офис назвал «историческим дипломатическим визитом».

В 2020 году Израиль и Судан договорились предпринять шаги по нормализации отношений после таких соглашений с ОАЭ, Бахрейном и Марокко в рамках Соглашений Авраама, но с тех пор Иерусалим и Хартум изо всех сил пытались завершить какую-либо сделку.

#BREAKING: Chairman of the Transitional Sovereignty Council in Sudan, General Burhan, met Israeli Foreign Minister Eli Cohen and discussed with him ways to establish fruitful relations between the countries. They discussed the cooperation between the countries in various fields. pic.twitter.com/hoPU0XXN2o — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 2, 2023

Поездка Коэна в Судан состоялась через день после того, как израильский чиновник сообщил журналистам что американские дипломаты в регионе вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном проинформировали израильских коллег о том, что Судан готов завершить соглашение о присоединении к Соглашениям Авраама. Чиновник сказал, что в последние недели по настоянию США проводились встречи между суданскими и израильскими официальными лицами, что подготовило почву для возобновления сделки.

Первоначально Судан объявил, что готов присоединиться к соглашениям Авраама в рамках сделки, которая также предназначалась для того, чтобы обезопасить испытывающую финансовые трудности страну с помощью США и исключить ее из черного списка терроризма, спонсируемого Вашингтоном. Однако Хартум так и не подписал полные соглашения из-за разногласий между военным и гражданским руководством страны по поводу нормализации отношений с Израилем.

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