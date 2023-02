Министр иностранных дел Коэн посетил Судан: подробности

Власть Судана подтвердила, что 2 февраля израильская делегация во главе с министром иностранных дел Эли Коэном посетила Хартум и встретилась с военачальником Судана Абдель Фаттахом аль-Бураном.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Пара обсудила «пути установления плодотворных отношений» между двумя странами и «перспективы сотрудничества» в области безопасности, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, водоснабжения и образования. Коэн должен был приземлиться в Израиле позже вечером и провести пресс-конференцию по поводу поездки, которую его офис назвал «историческим дипломатическим визитом».

В 2020 году Израиль и Судан договорились предпринять шаги по нормализации отношений после таких соглашений с ОАЭ, Бахрейном и Марокко в рамках Соглашений Авраама, но с тех пор Иерусалим и Хартум изо всех сил пытались завершить какую-либо сделку.

#BREAKING: Chairman of the Transitional Sovereignty Council in Sudan, General Burhan, met Israeli Foreign Minister Eli Cohen and discussed with him ways to establish fruitful relations between the countries. They discussed the cooperation between the countries in various fields. pic.twitter.com/hoPU0XXN2o

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 2, 2023