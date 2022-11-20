Герцог вместе с молодыми студентами подрезал оливковые деревья в саду дома президента

20 ноября, в воскресенье, президент Ицхак Герцог и его супруга собрали урожай оливок в саду Президентского дома. Вместе с ними в сборе урожая участвовали учащиеся школы «Нева Шалом».

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Герцога.

Из оливок, собранных в течение дня с более чем 60 оливковых деревьев в саду Дома Президента, будет произведено оливковое масло «Президент», которое подарят гостям со всего мира, приехавшим в Дом Президента.

В начале встречи президент познакомился со студентами и поговорил с ними об увлекательном процессе производства оливкового масла.

«Кто знает, что особенного в оливке?» — спросил президент.

Студенты давали ему разные и разнообразные ответы, среди которых:

«Оливка – символ мира»

«Из него можно делать еду, масло и даже лекарства»

Президент выслушал их ответы и объяснил им, как можно использовать плоды оливкового дерева.

כמיטב המסורת, מסקנו היום את עצי הזית בגינת בית הנשיא יחד עם תלמידות ותלמידי בית הספר ״נווה שלום – וואחת אלסלאם״. מהזיתים שנמסקו במהלך היום מלמעלה מ-60 עצי הזית, יופק שמן זית ״הנשיא״ שמוענק לאורחות ואורחי בית הנשיא. pic.twitter.com/ytjofJyPsX — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 20, 2022

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