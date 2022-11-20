Нетаниягу требует от БАГАЦа повторного слушания по вопросу о возврате гранта, полученного от двоюродного брата

Политик просит БАГАЦ передать решение по этому вопросу Комитету по выдаче разрешений на подарки.

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетанияну подал запрос в Верховный суд для дальнейшего обсуждения постановления, согласно которому он должен был вернуть своему покойному двоюродному брату 270 000 долларов, предназначенных для финансирования его судебного разбирательства.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Нетаниягу просит Верховный суд передать решение по этому вопросу Комитету по разрешениям в соответствии с Законом о подарках. В его запросе сказано, что «невозможно распорядиться о реституции вышеупомянутых средств из-за отсутствия полномочий и т.д. В лучшем случае он должен был приказать передать дело для выяснения в уполномоченный суд, то есть в Комитет по выдаче разрешений».

В просьбе о дальнейшем обсуждении Нетаниягу утверждает, что решение было вынесено без полномочий, потому что после того, как Верховный суд постановил, что это был запрещенный подарок в соответствии с Законом о подарках, стороной, уполномоченной рассматривать дело, является только Комитет по разрешениям на подарки.

Помимо этого, утверждается, что Верховный суд вынес решение против назначенного премьер-министра как частного лица, хотя полномочия Высокого суда распространяются только на государственные органы.

В октябре этого года Верховный суд приказал тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу вернуть 300 тысяч долларов в имущество его покойного двоюродного брата и бывшего благотворителя Натана Миликовского, постановив, что эти средства – незаконный подарок. Больше об этом узнайте здесь.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу бросил вызов официальной позиции Белого дома и заявил, что «палестинцы не хотят мира«.