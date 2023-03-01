Герцог заявил, что Израиль может скатиться в «ужасную пропасть»

Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне продолжающихся протестов против судебной реформы призвал к спокойствию.

Об этом сообщает Jewish Press.

«Я обращаюсь к гражданам Израиля: я слышу ваш голос, мои братья и сестры, голоса патриотически настроенных израильских граждан, которые являются «харедим» за израильскую демократию», – сказал он.

Герцог использовал слово «харедим», относящееся к строго ортодоксальным евреям. Это слово буквально означает «те, кто трепещут», как будто трепещут перед Богом. Любопытно, что протестуют в основном светские израильтяне, а не харедим, потому что последние преимущественно приветствуют реформы.

«Я вижу протест, тревогу и страх, исходящие из глубины ваших сердец, страх, который я также выразил в отношении законодательства в том виде, в каком оно представляется сейчас. Я очень хорошо чувствую всю глубину боли и тревогу за судьбу страны», – заявил президент.

По его словам, Израиль может «скатиться в ужасную пропасть», но также прийти к решению, которое поддержит население. Он пообещал не допустить точке не возврата и «исторической катастрофы».

Герцог говорит, что никогда не откажется как от какой части израильского общества, так и от возможности достичь широкого консенсуса. Он «всем сердцем» верит, что нынешний кризис можно превратить в определяющий конституционный момент, а также в превращение «горящей земли ногами в плодородную землю, созревшую для соглашений».

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу раскритиковал антиправительственные демонстрации в Тель-Авиве и сказал, что право на демонстрацию не является правом создавать анархию.