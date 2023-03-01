Нетаниягу выступил с новым с заявлением: Есть красные линии, которые запрещено пересекать

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал антиправительственные демонстрации в Тель-Авиве и сказал, что право на демонстрацию не является правом создавать анархию.

По словам главы правительства, право на демонстрации – основная ценность демократии, но в то же время свобода демонстраций не является свободой «поставить страну в тупик».

«Свобода демонстраций — это не лицензия на то, чтобы повергнуть страну в анархию, в хаос. Суверенная нация не может мириться с анархией», – сказал он.

Нетаниягу известно, что любящие страны граждане «поддерживают и принимают судебную реформу», но среди них также есть те, которые не поддерживают реформы.

«Но в условиях демократии существуют четкие указания, как вести себя при разногласиях. Есть красные линии, которые запрещено пересекать, и неважно, насколько глубоки разногласия, насколько они бурны, насколько они кого-то бесят», – заявил премьер-министр.

Лидер Ликуда сказал, что запрещенной красной чертой является «насилие и анархия». В частности, нельзя «останавливать страну», бить полицейских и блокировать дороги.

Также Нетаниягу раскритиковал деятельность его предшественника, лидера Еш Атид Яира Лапида, который, по его мнению, ведет толпу к анархии. Также он обвинил бывшего премьер-министра в намерении создать правительственный и конституционный кризис для того, чтобы провести новые выборы.

Глава правительства настаивает, что людям вовсе н обязательно следовать примеру Лапида, в том числе тем, кто выступает против намеченной правительством судебной реформы.

«Мы будем продолжать бороться, пока не победим», – ответил на это Лапид.

Перед выступлением Нетаниягу также выступили четыре депутата от «Ликуда» и оппозиционной фракции «Национальное единство», призвавшие все стороны к достижению широкого консенсуса.

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