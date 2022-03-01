Гибель Романа Бродцкого: появились новые данные

Родителям мужчины известие о гибели сына уже передали. Автомобиль Романа Бродцкого находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой.

40-летний Роман Бродцкий, отец двоих детей, проживающий в Украине, ехал в колонне из пяти автомобилей, направлявшихся в сторону Молдовы, когда автомобили попали в ловушку между российским и украинским огнем на шоссе в 84 километра (52 мили) к югу от Киева.

Об этом сообщает газета Israel Hayom.

Несмотря на сообщения о том, что Роман был убит дружественным огнем, до сих пор не ясно, чья пуля стала причиной смерти израильтянина. Колонна автомобилей с ним попала в зону перекрестного огня, поэтому сейчас невозможно наверняка ответить на вопрос кто убил Романа. Сообщается, что после окончания боевых действий в районе Василькова на юго-запад от столицы Украины Киева, будет проведено расследование. Однако согласно международному праву ответственность за все смерти, ранения и разрушения ложится исключительно на агрессора. Поэтому за каждую смерть в Украине придется отвечать тем в РФ, кто развязал эту ужасную войну.

В МИД заявили, что с детьми Бродцкого разговаривал директор департамента по делам израильских граждан за границей, и что его родители были уведомлены.

Министр иностранных дел Яир Лапид написал в Твиттере свои соболезнования семье Бродцкого, пообещав, что его министерство поможет родственникам любыми возможными способами.

Министр обороны Бени Ганц также написал в Твиттере свои соболезнования, сказав, что его «сердце принадлежит семье Бродцкого», и отметив, что Израиль «круглосуточно работает» над эвакуацией израильских граждан и всех украинских евреев, которые хотят уехать.

Ранее редакция Курсора сообщала, что еще один обстрел машин с израильтянами в Украине.

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