Израиль изучает влияние международных санкций против России на свою экономику

Израиль изучает влияние жестких международных санкций против России на свою экономику , заявил в понедельник министр иностранных дел Яир Лапид.

Лапид рассказал о широком влиянии российского вторжения на Украину на Израиль. Он также подробно рассказал об усилиях своего министерства по спасению израильтян и евреев из Украины.

Тысячи израильтян остаются в Украине, и около 180 000 украинцев имеют право иммигрировать в Израиль в соответствии с Законом о возвращении.

Лапид высоко оценил усилия израильских дипломатов помочь гражданам и евреям покинуть Украину и приехать в Израиль.

У Израиля есть 100 дипломатов на переходах через западную границу Украины, и дипломатические источники говорят, что в Иерусалиме проводится гораздо более масштабная операция по эвакуации своих граждан, чем в любой другой стране мира.

«В последние пять дней МИД руководил одной из самых сложных операций в истории государства. Мы сделаем все, чтобы не оставить без внимания ни израильтян, ни евреев; именно поэтому существует еврейское государство», — сказал Лапид. «Это наше обязательство».

По его словам, среди осложнений операции — массовые пробки на пути к границам, сбои в коммуникационной инфраструктуре и дезинформация.

Украина запретила гражданам в возрасте от 16 до 60 лет покидать страну, но дипломаты на границе смогли помочь некоторым украинцам-израильтянам выехать со своими семьями в каждом конкретном случае. По словам дипломатического источника, одинокие мужчины не могут уехать.

Около 2000 граждан Израиля покинули Украину по суше с начала войны на прошлой неделе, а по состоянию на утро понедельника осталось 4000 человек. Израильские дипломаты размещены на погранпереходах с Польшей, Молдовой, Румынией и другими.

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