Гигантский рой медуз зафиксировали на видео на побережье израильского пляжа

Команда лаборатории доктора Дрора Анхеля Школы морских наук им. Чарни при Хайфском университете занимается изучением медуз и фиксируют их поведение.

Подробности 9 октября сообщает walla.

Эксперты во время выхода в море запечатлели очередной гигантский рой животных у побережья. Скопление морских обитателей практически заблокировало отдых туристов. На видео представители морских глубин распространились по всей акватории.

В этом году летний рой также был смешанным. Заметно большое количество фиолетовых морских звезд и пятнистых филлориз, красивых семядолей, розоватых ротовых органов и голубых медуз ( почти не встречаются). В рамках проекта ученые намерены определить классификацию и их название.

Для многих медузы являются единственным животным, которое негативно влияет на все виды системных услуг, получаемых человеком от моря. Они часто отгоняют людей от берега. Специалисты пытаются представить ответы на интересующие общество вопросы.

Swarms of jellyfish along Israel’s coast have banished summer bathers from the Mediterranean waters and raised warnings about the dangers of ecological imbalance due to climate change https://t.co/rrHK9tFlQ4 pic.twitter.com/FdNDqSw8s6

— Reuters (@Reuters) July 25, 2022