Ученые заявили, что медузы могут быть опасны для израильских электростанций

Исследователи отметили, что медузы очень любят Средиземное море, поэтому в нем такое большое скопление этого вида морской фауны, но они засоряют водозаборные трубы.

Медузы, концентрация которых на побережье Средиземного моря остается высокой, могут представлять опасность не только для людей, но и для электростанций и опреснительных установок.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Дор Эделист из Института морских исследований им. Леона Реканати при Хайфском университете отмечает, что большое количество медуз у берегов Израиля в летний период — явление нормальное, и повышенная их концентрация может быть больше месяца.

Но как оказалось опасность они представляют не только людям, но и электростанциям и опреснительным установкам. Медузы засоряют водозаборные трубы по всему миру, в том числе и в Израиле.

Согласно новому исследованию, медузы в линиях подачи воды могут не только ухудшить работу опреснительной установки, но и полностью ее остановить. Авторы исследования призывают израильское правительство принять меры принятия для защиты от надвигающейся угрозы.

На основе проведенных экспериментов, ученые сделал вывод, что производство пресной воды, скорее всего, будет остановлено на третий день, после попадания медуз в систему предварительной обработки воды. Медузы, а также мидии-зебры могут сильно засорить очистные фильтры – и с этой проблемой нужно как-то бороться.

В Израиле есть пять опреснительных установок, работающих между Хадерой и Ашкелоном. Еще две находятся в стадии планирования.

«Курсор» ранее писал, что Хайфский залив кишит медузами: обнародовано поразительное видео с высоты птичьего полета.