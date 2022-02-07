Глава израильской полиции совершил первый визит в ОАЭ

Яаков Шабтай в воскресенье стал первым начальником израильской полиции, посетившим Объединенные Арабские Эмираты.

Яаков Шабтай в рамках в своего визита должен встретиться с высокопоставленными чиновниками Министерства внутренних дел ОАЭ, а также с начальниками полиции Абу-Даби и Дубая и другими высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщает JNS.

Целью его поездки является урегулирование профессиональных отношений между полицейскими силами двух стран и открытие между ними официального канала связи.

В рамках этих усилий Шабтай намерен назначить представителя израильской полиции в ОАЭ, который будет «координировать деятельность полиции в Эмиратах, Африке и на Ближнем Востоке».

На прошлой неделе президент Израиля Ицхак Герцог посетил Объединенные Арабские Эмираты, а министр обороны Бени Ганц нанес визит в Бахрейн.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль и ОАЭ подписали соглашение о совместной разработке военных и коммерческих автономных транспортных средств.

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