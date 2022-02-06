В США назначили генерала для укрепления обороны ОАЭ после атаки йеменских хуситов

Генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи посетил ОАЭ для обсуждения усилий по укреплению обороны ОАЭ после череды неудачных ракетных ударов союзных с Ираном хуситов.

Генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи прибыл в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье для переговоров об усилиях по укреплению обороны государства Персидского залива после серии ракетных ударов, нанесенных боевиками-хуситами в Йемене.

В последние недели связанные с Ираном хуситы нанесли беспрецедентную серию ракетных ударов по целям в ОАЭ, в основном неудачных, что привело к срабатыванию ПВО Эмиратов и США.

Атаки привлекли внимание к до сих пор безуспешным усилиям ООН по прекращению войны в Йемене, которая с 2015 года противопоставила хуситов военной коалиции под руководством Саудовской Аравии, в которую входят ОАЭ.

Маккензи, который курирует силы США на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования, сказал, что он перенес свой запланированный визит в ответ на атаки хуситов, надеясь подчеркнуть приверженность США обороне страны Персидского залива.

«Я думаю, что это очень тревожное время для ОАЭ. Они ищут поддержки. Мы здесь, чтобы помочь им оказать эту поддержку», — сказал генерал Маккензи журналистам незадолго до приземления в Абу-Даби.

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