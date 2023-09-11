Глава МИД Великобритании посетит Израиль и Палестинскую автономию

Стало известно, с чем связан его визит.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли собирается совершить официальную поездку в Израиль и Палестинскую автономию в ближайшее время.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Он планирует продвигать возобновление диалога для решения проблемы двух государств для двух народов и способствовать укреплению региональной безопасности, включая угрозы, исходящие от Ирана.

В ходе визита Джеймс Клеверли планирует провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и премьер-министром ПА Мухаммедом Штайе. Он также примет участие в конференции по международной безопасности, где будет обсуждать вопросы безопасности, стоящие перед Израилем и Палестинской автономией, и будет подчеркивать значимость решения на основе создания двух государств.

В своих выступлениях глава британского МИД намерен осудить Иран за поддержку терроризма и связи с группировками ХАМАС и "Палестинский исламский джихад". Также он подчеркнет важность сотрудничества между Великобританией и Израилем в обеспечении безопасности и выразит решимость возобновить плотное партнерство в области безопасности на фоне неприемлемых угроз, исходящих от иранского режима.

Как отмечено в сообщении, Джеймс Клеверли также планирует провести переговоры с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и принять участие в демонстрации израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". В Палестинской автономии он посетит лагерь беженцев Джалазон, чтобы встретиться с палестинскими беженцами.

Ранее ПА обратилась к США с просьбой «остановить израильское вторжение».