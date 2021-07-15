Глава минобразования потребовала уволить руководителя департамента здравоохранения

Глава минобразования раскритиковала чиновников минздрава за требования ввести ужесточение карантинных ограничений.

Об этом сообщают Детали.

По словам Шаши-Битон, новый подход правительства к борьбе с эпидемией выражается в стремлении избежать ужесточения карантинных ограничений и позиция минздрава должна быть аналогичной.

Однако высокопоставленные чиновники из офиса премьер-министра Нафтали Беннета отвергли требование главы минобразования.

В офисе главы правительства заявили, что Шарон Альрой-Прайс высококвалифицированный специалист и прекрасно справляется со своей работой.

«Доктор Шарон Эльрои-Прайс — одна из самых талантливых и преданных своему делу профессионалов на государственной службе. Шарон продолжит управлять борьбой с эпидемией коронавируса на благо министерства здравоохранения и на благо всего общества. Я не позволю нанести ущерб отличной работе сотрудников министерства здравоохранения», – сообщил глава минздрава Ницан Горовиц.

Против также выступил гендиректор минздрава Нахман Эш.

«Критиковать профессионалов, которые добросовестно выполняют свою работу и выступают с четкими профессиональными идеями, неправильно», – заявил Эш.

Курсор уже сообщал, что депутатам, заразившимся COVID-19, будет запрещено голосовать.

Депутат Еш Атид завил, что Минздрав не позволил ему проголосовать в Кнессете. Депутат Кнессета Владимир Беляк из Еш Атид сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным. После того, как у Беляка было подтверждено наличие COVID-19, генеральный директор Минздрава Нахман Эш попытался помешать ему участвовать в пленуме Кнессета.