Глава Минздрава Израиля: Коллективный иммунитет возможен, но по высокой цене

Генеральный директор Минздрава Нахман Эш заявил, что коллективный иммунитет возможен, но по высокой цене.

Об этом сообщает jpost.com.

Профессор Института науки Вейцмана Эран Сегал, который также консультирует правительство, предсказал, что каждый четвертый израильтянин заразится COVID-19 в течение двух недель. За последние несколько дней уровень инфицирования в стране резко вырос.

В пятницу в Израиле было зарегистрировано почти 5500 новых случаев коронавируса — в три раза больше, чем на предыдущей неделе, — при этом почти 4% тестов дали положительный результат. В субботу было выявлено еще 4200 новых носителей вируса, было обработано почти 100 тысяч тестов — число, аналогичное показателям в предыдущие будние дни, в то время как в выходные дни оба числа обычно остаются намного ниже.

В целом за последние семь дней было обнаружено почти 27 000 новых случаев, что на 200% больше, чем на предыдущей неделе. Также увеличилось количество серьезных пациентов. По состоянию на воскресенье их было 110. В течение большей части последних двух недель эта цифра колебалась от 80 до 90. В субботу вечером их было 110. Более 40% новых вирусоносителей, выявленных в прошлом, получили ревакцинацию.

Ранее Курсор сообщал, что Нахман Эш рассказал о четвертой вакцинации от коронавируса.

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