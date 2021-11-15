Нахман Эш рассказал о четвертой вакцинации от коронавируса

По мнению Эша, ситуация в Европе говорит о явном ослаблении действия вакцин.

Гендиректор министерства здравоохранения профессор Нахман Эш заявил, что о вакцинации уже четвертой дозой объявят еще до того, как начнется очередная вспышка заболеваемости.

Об этом сообщает Walla.

По словам Эша, пока что не видно снижения эффективности третьей прививки. Однако необходимо подождать еще месяц или даже два перед тем, как делать точные выводы. Профессор заявил, что, чтобы не пришлось вводить очередной карантин, нужно предвидеть наступление еще одной волны заболеваемости.

Также Эш заявил, что перед тем, как начинать вакцинироваться четвертой дозой, необходимо получить данные о том, как действует третий укол.

По словам Эша, ситуация, которую можно пронаблюдать в Европе, является тревожной. Он заявил, что с ростом заболеваемости минздрав внесет некоторые страны в «красный список».

Ранее Курсор сообщал, что Израиль дал зеленый свет вакцинам против COVID для детей 5-11 лет. Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш заявил в воскресенье вечером, что Израиль одобрил вакцину Pfizer от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Кроме того, мы писали, что стало известно, когда в Израиль смогут въехать вакцинированные Спутником V туристы. Премьер-министр Нафтали Беннет, а также главы минтуризма и минздрава Ницан Горовиц Йоэль Развозов согласились разрешить вакцинированным Спутником V туристам въезжать в Израиль при условии прохождения серологического теста.

Израильская вакцина от COVID работает против Дельта штамма.

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