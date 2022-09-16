Глава Объединенного комитета начальников штабов США посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста в Израиле

На территорию мемориала они прибыли в пятницу утром.

Об этом 16 сентября сообщает Maariv.

Высокопоставленные военные чиновники посетили Музей истории Холокоста и провели поминальную церемонию. Военные вместе возложили венок на священном месте. Они почтили память погибших от рук фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

Участники мероприятия также обсудили дальнейшее сотрудничество в военной сфере. Подробности встречи не разглашаются.

Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем создан в 1953 году по инициативе Кнессета. Тогда депутаты израильского парламента решили увековечивать память погибших. Центральным элементом мемориала является Музей истории Холокоста, представляющий трагические события как с еврейской стороны в целом, так и с личной в частности. Во время возведения комплекса использовались подлинные артефакты, тексты и документы, принадлежавшие погибшим евреям, а также свидетельства уцелевших во время преследований Третьим Рейхом.

Как ранее сообщал «Курсор», глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал полномасштабное нападение россии* на Украину и спрогнозировал затяжную войну. Он назвал действия российских захватчиков «опасным историческим поворотным моментом».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!