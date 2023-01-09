Глава Объединенного списка обвинил Лапида в «постоянной лжи»

Лапида раскритиковала за то, что тот возглавил правительство, «которое убило 114 палестинцев».

Глава «Объединенного списка» Оде Айман обвиняет лидера оппозиции Яира Лапида в «постоянной лжи», ссылаясь на сделанные им ранее сегодня комментарии о том, что «Объединенный список» работает вместе с «Ликудом».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Он знает, что в этом нет ни капли правды, что все это ложь. Вам не удалось возглавить свой лагерь на выборах, вам не удалось возглавить оппозицию. Вы привыкли к «хорошему арабу», поэтому вам трудно иметь дело с арабами с костяком», — говорит Одех на заседании фракции партии «Хадаш-Таал» в Кнессете.

Оде обвиняет Лапида в том, что он возглавил правительство, «которое убило 114 палестинцев».

«Скажите мне: есть ли хотя бы один еврейский политик, который поддержал бы правительство, убившее 114 евреев?», – сказал он и добавил Оде, что не Хадаш-Тааль свергла предыдущее правительство.

Тем не менее, добавляет Оде, его партия готова работать с оппозицией против нынешнего правительства «таким образом, который соответствует нашим ценностям».

«Курсор» сообщал, что Яир Лапид резко осудил судебную реформу.