Это не судебная реформа, это радикальная смена режима — Лапид

По словам лидера оппозиции, «страна, где правительству позволено делать все, — это не демократия».

Лидер оппозиции и председатель «Еш Атид» Яир Лапид резко осуждает судебную реформу, объявленную министром юстиции Яривом Левиным.

Об этом он завил в понедельник, 9 января, открывая собрание своей фракции, сообщает портал inn.co.il.

По словам Лапида, «это не правовая реформа, это — радикальная смена режима».

«Это отмена Декларации независимости, это отрезает Израиль от семьи либеральных государств. Это не поправка к демократии, это устранение демократия. Страна, где правительству позволено делать все, — это не демократия», — сказал Лапид.

Он отметил, что «страна, которая однажды утром устраняет все сдерживания и противовесы в правительстве, не является демократией».

«Политики будут назначать покорных судей, которые будут делать то, что им говорят. Судьи будут судьями правительства. … Демократия Ярива Левина — это режим единовластия, где ему обычно позволяют делать все, что он хочет. Нетаниягу должен быть достаточно слаб, чтобы подчиниться его плану», — добавил Лапид.

Как сообщал Курсор, в среду, 4 января, новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Также Курсор информировал о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.