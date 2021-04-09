Глава Пентагона посетит Израиль на фоне напряженности с Ираном

Руководитель Пентагона Ллойд Остин, как ожидается, прилетит в Израиль уже в воскресенье, 11 апреля, чтобы обсудить растущую напряженность между Иерусалимом и Тегераном.

Отмечается, что у министра обороны США запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, главой минобороны Бени Ганцем и руководителем МИДа Габи Ашкенази. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ожидается, что глава Пентагона обсудить с руководством страны угрозу иранской ядерной программы, а также политику Тегерана в регионе.

Кроме того, будут рассмотрены ситуации в Ливане и Сирии, а также Остин обсудить с руководством Израиля усилия, направленные на его военное превосходство на Ближнем Востоке.

В данный момент Израиль систематически атакует иранские объекты на территории Сирии, а также в районе Красного моря.

По словам экспертов, конфронтация Ирана и Израиля в Красном море длится уже не менее нескольких лет.

Визит главы Пентагона в Израиль может быть вызван необходимостью согласования общей позиции Иерусалима и Вашингтона в отношении Тегерана.

Ранее Курсор сообщал, что глава Моссада отправится в США, чтобы представить доказательства против Ирана.

Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль не будет связан соглашением, которое позволит Ирану создать ядерную бомбу.

Иран в 2021 году произвел более 50 кг обогащенного на 20% урана. Иран производит высокообогащенный уран невероятными темпами, опережаю даже свои планы на 40%.

Иран и США проведут в Вене переговоры по ядерному соглашению. Иран и США проведут непрямые переговоры, чтобы вернуть обе страны в полное соблюдение ядерной сделки 2015 года, от которой Вашингтон отказался три года назад.

Иран не прекратит 20-процентное обогащение урана.

В Иране заявили, что обещания США об отмене санкций не вызывают доверия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в воскресенье, что Иран не поверил обещаниям США об отмене санкций и что Тегеран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года только после того, как Вашингтон полностью отменит санкции.

США продлили санкции против Ирана.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсудил с вице-президентом США иранскую ядерную проблему.

Глава минобороны Бени Ганц заявил о готовности ЦАХАЛа к военному ответу Ирану и Хизбалле.