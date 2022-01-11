Глава правления Национальной библиотеки уходит в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах и отмывании денег

Председатель совета директоров Национальной библиотеки Израиля подал в отставку во вторник, через несколько дней после того, как его обвинили в том, что он заплатил бывшей сотруднице за молчание.
Об этом сообщает timesofisrael.com.
В декабре 2020 года Дэвид Блумберг заплатил своему обвинителю 240 тысяч шекелей в обмен на подписанное соглашение, запрещающее ей раскрывать его сексуальные домогательства к ней. В письме об отставке, адресованном сотрудникам библиотеки, Блумберг заявил, что он «стал жертвой ожесточенного и злобного нападения, мотивированного политической и личной местью.
«Среди прочего, я стал жертвой личных нападок, которые включали в себя опорочивание моей честности, мотивации и поведения, нападки такого масштаба и силы, что они значительно навредили моему общественному положению, положению, которое я приобрел за годы честной и тяжелой работы», — сказал он.
77-летний Блумберг описал свое решение уйти в отставку как решение защитить библиотеку и свою семью после того, как он был изнурен попытками очистить свое имя в преклонном возрасте.
Ранее Курсор сообщал, что Национальная библиотека Израиля заявляет, что ее сайт на арабском языке переживает «бум посещаемости».
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