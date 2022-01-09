Национальная библиотека Израиля заявляет, что ее сайт на арабском языке переживает «бум посещаемости»

Около 650 000 пользователей посетили английские и арабские сайты Национальной библиотеки Израиля в 2021 году,

Национальная библиотека Израиля сообщает, что число посетителей ее сайта на арабском языке в прошлом году более чем удвоилось, чему способствовали растущая коллекция оцифрованных материалов и агрессивная информационно-пропагандистская кампания в арабском мире.

Об этом пишет Times Of Israel.

Около 650 000 пользователей, преимущественно из Палестинских территорий, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Алжира, посетили англоязычный и арабский сайты Национальной библиотеки Израиля в 2021 году, говорит представитель библиотеки Захари Ротбарт.

Одним из наиболее посещаемых ресурсов на арабском сайте является архив газет с более чем 200 000 страниц арабских публикаций из Палестины времен Османской империи и Британского мандата, говорит Ракель Укелес, заведующая библиотеки.

«Мы уже более десяти лет работаем с арабским миром, с арабоязычной публикой здесь, в Израиле, и постепенно создали богатый набор ресурсов на наших сайтах, — говорит она. По ее словам, они включают цифровые архивы газет, рукописи, плакаты, электронные книги и музыку. Они находятся в открытом доступе, что позволяет посещать их ученым и любопытным веб-пользователям.

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