Глава профсоюза учителей: Нам нужно перейти на дистанционное обучение

Данные Министерства образования показали, что около 82 тысячи учащихся в настоящее время должны находиться на карантине, и более 38 тысяч имеют активные случаи коронавируса.

Об этом сообщает 7 канал.

Председатель Союза учителей Рон Эрез раскритиковал израильское правительство, заявив:

«Это не контролируется. Мы слышим тот или иной совет, но на самом деле система образования парализована. Скоро будут вступительные экзамены, а мы не можем их подготовить. В Zoom обучение менее эффективно, но это меньшее зло».

По словам Эреза, «в сложившейся ситуации сейчас мы должны перейти на онлайн-обучение из дома. Учителя приходят в школу, контактируют с учеником, у которого коронавирус, их отправляют на анализы, они стоят два часа в очереди. , эти часы вычитаются из их зарплаты как часы, в которые они отсутствовали, — и на следующий день их снова проверяют».

Эрез также раскритиковал министра образования Ифат Шаша-Битон («Новая надежда») за ее управление кризисом, заявив: «В каждой системе должен быть один командир. Со многими командирами мы не добьемся успеха».

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали о самом необычном способе защиты от коронавируса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.