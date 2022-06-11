Глава РААМ Мансур Аббас выступил в поддержку правительства Беннета

Мансур Аббас считает успешным политический союз с правительством Беннета, но в случае необходимости готов рассмотреть в качестве союзников любую партию.

В субботу Мансур Аббас положительно оценил усилия нынешнего правительства и заявил, что считает преждевременным мнение о том, что эксперимент с арабской партией в коалиции провалился.

Аббас заявил, что в случае роспуска правительства премьер-министра Нафтали Беннета он не исключает политических союзов с разными партиями, даже с религиозными сионистами во главе со Смотричем или членом парламента Итамаром Бен-Гвиром.

«Союз между партией РААМ и альтернативным правительством во главе с Биньямином Нетаниягу также не исключен», — добавил Мансур Аббас на мероприятии «Шабатарбут» в арабском городе Бака аль-Гарбия.

«Люди видят только черное или белое… Мы продолжаем хорошо работать вместе как разные фракции, и в этом смысле эксперимент удался», — пояснил свое мнение Аббас.

При этом он добавил, что ни один законопроект, кроме бюджетного, не в силах свергнуть правительство. Глава партии РААМ завил, что точно также, как сейчас принимается не каждый закон, так и «предыдущее правительство Биби также не могло принять ни одного законопроекта, который оно хотело».

«Курсор» информировал, что активисты МЕРЕЦ провели акцию протеста у дома Ринави Зуаби.

Также редакция писала, что правительство разрабатывает проект развития арабского сектора на 30 млрд шекелей.