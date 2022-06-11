Правительство разрабатывает проект развития арабского сектора на 30 млрд шекелей

Из 30 млрд шекелей, предусмотренных на реконструкцию арабского сектора, 2 млрд шекелей выделено на развитие дорог между арабскими поселениями и внутри самих населенных пунктов.

В рамках законопроекта о пятилетнем плане развития арабского сектора на 30 млрд шекелей правительство утвердило выделение 2 млрд шекелей на финансирование дорожной и транспортной инфраструктуры в арабских городах.

Проблемы с инфраструктурой в арабских поселениях и вокруг них являются насущной проблемой по словам специального комитета Кнессета по делам арабского общества. Комитет возглавляет депутат РААМ Мансур Аббас, добившийся этого законопроекта в ходе коалиционных переговоров с Лапидом и Беннетом.

Министр социального равенства Мейрав Коэн (Еш Атид) отчитался комитету о ходе выполнения плана и выделил два крупных проекта, которые должны начаться к концу июня.

Крупный проект на 600 млн шекелей предусматривает строительство и ремонт внутригородских дорог в арабских городах, его подрядчиком станет компания «Аялон хайвэйс».

Второй проект с инвестициями на 102 млн шекелей планирует строительство междугородних дорог между арабскими населенными пунктами.

Также Коэн заявил, что 333 млн шекелей запланированы на другие проекты транспортной инфраструктуры на муниципальном уровне.

Министр социального равенства выступил на заседании комитета, подчеркнув необходимость улучшения экономического положения арабских городов по всему Израилю.

«Курсор» ранее передавал, что Израиль представил в Париже новую систему обнаружения огня. Военный экспорт Израиля принес в прошлом году 11,2 миллиарда долларов, при этом 41 процент приходится на продажи в Европе — рост на 30 процентов с 2020 года.

Напомним, названы главные сделки недели по продаже квартир в Израиле.

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