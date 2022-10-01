Глава ШАБАКа прибыл в Грецию с незапланированным визитом: названа причина

Поездка длилась около суток и совпала с официальным визитом в страну министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева.

На этой неделе глава ШАБАКа Ронен Бар прибыл в Грецию с незапланированным визитом на фоне скандала со шпионским программным обеспечением, якобы связанным с Израилем.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что Бар посетил Афины через несколько недель после того, как глава греческой разведки ушел в отставку в связи со скандалом из-за слежки за журналистом, депутатом от оппозиции. В то же время источники издания утверждают, что связи между этими инцидентами нет.

«Поездка (Ронена Бара в Грецию — прим. ред.) длилась около суток и совпала с официальным визитом в страну министра внутренних дел Омера Бар-Лева. Источник в службе безопасности … сказал, что Бар находился с обычным рабочим визитом, как и другие визиты, которые он проводил в прошлом году», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в начале июня Израиль и Греция договорились активизировать сотрудничество в области науки, технологий и инноваций.

«Основываясь на существующем сотрудничестве между нашими динамичными экосистемами бизнеса, инноваций и образования, мы объявляем об обновлении греко-израильского сотрудничества в области науки, технологий, инноваций и образования», — говорилось в совместном заявлении представителей правительств двух стран.

В частности, Израиль и Греция будут укреплять свои отношения в качестве партнеров по исследованиям в рамках различных программ, таких как исследовательская программа Европейского союза Horizon Europe, к которой Израиль присоединился в декабре 2021 года, и PRIMA (Партнерство для исследований и инновационных решений в Средиземноморском регионе).

Также Курсор информировал о том, что в конце июля гражданина Израиля арестовали в Греции из-за ошибочной идентификации.