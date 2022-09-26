МИД Турции вызывает посла Греции: названа причина

Также Анкара направила ноту протеста США с требованием соблюдать статус Эгейских островов и принимать меры для предотвращения его нарушения.

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции в связи с якобы переброской бронированной техники на два острова в Эгейском море, которые имеют статус невоенных.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что в разговоре с представителем Афин Анкара «призвала положить конец нарушениям на островах и восстановить их невоенный статус».

Помимо этого, Турция направила ноту протеста США с требованием соблюдать статус Эгейских островов и принимать меры для предотвращения его нарушения.

Как сообщал Курсор, в начале сентября Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу «враждебных высказываний» со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море и заявил, что Турция готова «сделать все необходимое», когда придет время.

Как известно, Турция и Греция расходятся во мнениях по разным вопросам: от статуса островов Эгейского моря до морских границ и углеводородных ресурсов в Средиземном море, а также по этническому расколу Кипра.

«Постоянные враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции … вызывают серьезную обеспокоенность и полностью противоречат столь необходимым усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье», — заявил спикер главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Петер Стано.

Как сообщал Курсор, в конце августа Греция навела ракеты на самолеты Турции. По информации журналистов, это произошло в Эгейском море, где над международными водами летели турецкие самолеты. Военные Греции решили навести на них ракету класса «земля-воздух».

Следует отметить, что Греция и Турция являются историческими соперниками на этой части земного шара. На фоне территориальных споров касаемо принадлежности островов в восточной части Эгейского моря между двумя странами произошло обострение.