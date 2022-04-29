Глава службы здравоохранения Израиля подверглась нападению возле своего дома

Полицейские не присутствовали на месте происшествия, несмотря на указания полиции и постановления суда о недопущении подобного. Однако, по словам Меир, все было записано на камеры наблюдения.

Глава Службы общественного здравоохранения Израиля доктор Шарон Алрой-Прейс вновь подверглась словесному нападению возле своего дома в пятницу утром, даже после того, как демонстрантам был выдан запретительный ордер, сообщил ее муж Меир Прейс в социальных сетях.

По словам Меира, Алрой-Прейс вышла из дома около 8 утра, чтобы отвести их восьмилетнего ребенка в школу, но вскоре ее встретила «группа головорезов», которые выкрикивали в ее адрес проклятия и оскорбления. Они также сфотографировали несовершеннолетнюю дочь главы службы здравоохранения без ее согласия.

Алрой-Прейс уехала, а ее муж вышел, чтобы убедиться, что она не останется одна, когда вернется, но столкнулся с оскорблениями и проклятиями в свой адрес со стороны этих людей.

Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.